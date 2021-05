Stand: 16.05.2021 09:51 Uhr Auto prallt in Haus: Fahrerin im Ammerland leicht verletzt

Im Landkreis Ammerland ist ein Auto in ein Wohnhaus geprallt. Nach Angaben der Polizei war eine 28-jährige Frau am Sonnabendnachmittag auf dem Weg von Wiefelstede nach Hahn-Lehmden, als sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abkam und in die Hauswand fuhr. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau leicht. An dem Wohnhaus entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Die freiwillige Feuerwehr stützte das verschobene Mauerwerk ab. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.05.2021 | 08:00 Uhr