Stand: 16.10.2022 12:49 Uhr Essen: Mit Auto gegen Baum: 18-Jährige schwer verletzt

In Essen (Landkreis Cloppenburg) ist am Sonntagmorgen ein 18-Jähriger mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt. Eine gleichaltrige Beifahrerin erlitt laut Polizei bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Fahrer und ein 17 Jahre alter Mitfahrer wurden demnach leicht verletzt, ein vierter Insasse blieb unverletzt. Der 18-Jährige sei gegen 8 Uhr am Ende einer Linkskurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, hieß es. Laut Polizei stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

VIDEO: Auto prallt in Essen gegen Baum - Frau schwer verletzt (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.10.2022 | 13:00 Uhr