Stand: 13.11.2021 15:08 Uhr Auto prallt gegen Leitplanke: Frau lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf der A1 bei Ottersberg (Landkreis Verden) ist eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die 48-Jährige war laut Polizei am Freitagabend kurz vor Mitternacht aus unbekannten Gründen nach einem Überholvorgang mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und in die Leitplanke geprallt. Einsatzkräfte musste die eingeklemmte Frau mit schwerem Gerät aus ihrem Wagen befreien. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.11.2021 | 08:00 Uhr