Stand: 12.11.2021 13:49 Uhr Auto prallt gegen Hauswand - 25-jähriger Fahrer verletzt

Ein 25-Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zu Freitag in Twistringen (Landkreis Diepholz) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Ein Vorbau sowie eine Fassade wurden zerstört, ein weiteres Auto durch herabfallende Trümmerteile beschädigt. Der 25-Jährige hatte angesichts der massiven Schäden Glück im Unglück - er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Allerdings stand der Mann laut Polizei vermutlich unter Drogeneinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Höhe des Schadens konnten die Ermittler zunächst keine Auskunft geben.

VIDEO: Twistringen: Auto fährt gegen Wohnhaus (1 Min)

