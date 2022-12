Stand: 28.12.2022 10:33 Uhr Auto prallt gegen Brückengeländer - Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am späten Dienstagnachmittag in Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland gegen ein Brückengeländer gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 47 Jahre alte Mann hatte nach Angaben der Polizei in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Die genaue Unfallursache ist laut Polizei noch unklar. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.12.2022 | 06:30 Uhr