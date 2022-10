Stand: 22.10.2022 11:41 Uhr Auto prallt gegen Baum: Zwei Verletzte

Bei der Kollision eines Autos mit einem Baum sind in Osterholz-Scharmbeck zwei Menschen verletzt worden. Das Auto prallte am Freitagabend auf der Bremer Straße gegen einen Baum, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Der Fahrer konnte sich demnach selbst aus dem Wrack befreien; die Beifahrerin musste mit schwerem Gerät von der Feuerwehr befreit werden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz.

