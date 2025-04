Stand: 19.04.2025 16:15 Uhr Auto prallt gegen Baum: Mutter und kleines Kind schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Schwarme (Landkreis Diepholz) sind am Freitagabend eine 31-jährige Frau und ihr dreijähriger Sohn schwer verletzt worden. Laut Polizei verlor die Frau aus Riede in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen, kam von der regennassen Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurden sie und ihr dreijähriger Sohn, der auf dem Beifahrersitz saß, schwer verletzt. Warum das Auto von der Fahrbahn abkam, ist derzeit unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min