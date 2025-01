Stand: 01.01.2025 19:02 Uhr Auto prallt gegen Baum - 39-Jähriger tödlich verletzt

Bei einem Autounfall in Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 39-Jährige war laut Polizei am frühen Silvesterabend mit seinem Wagen in einer Rechtskurve in der Ortschaft Laven von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min