Stand: 03.07.2022 13:56 Uhr Auto prallt gegen Baum: 26-jährige Fahrerin tödlich verletzt

In der Nacht zu Sonntag ist bei einem Verkehrsunfall in Ostrhauderfehn (Landkreis Leer) eine 26 Jahre alte Autofahrerin gestorben. Ihr 30-jähriger Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben war der Wagen kurz nach Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und auf dem Dach zum Liegen gekommen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer wurde aus dem Auto geschleudert. Ein Hubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

