Stand: 13.03.2023 20:43 Uhr Auto prallt gegen Baum - 22-Jähriger stirbt

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist am Montagnachmittag in Scholen-Anstedt (Landkreis Diepholz) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann mit seinem Auto auf der L341 unterwegs. Laut Zeugenaussagen soll er dort mit hoher Geschwindigkeit ein Auto überholt haben, das vor ihm fuhr. In einer leichten Kurve verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut Polizei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Aufprall sei das Fahrzeug auf einen Acker geschleudert worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den eingeklemmten 22-Jährigen aus dem Auto befreien. Er starb jedoch noch an der Unfallstelle. Die Landesstraße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.

