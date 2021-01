Stand: 26.01.2021 16:14 Uhr Auto prallt bei Weener gegen Baum: Ehepaar in Lebensgefahr

Bei einem Unfall zwischen Weener und Jemgum (Landkreis Leer) sind am Dienstagmittag zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Auf gerader Strecke sei das Auto mit den beiden Insassen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage von NDR.de. Der 54-jährigen Fahrer und seine 59 Jahre alte Frau seien durch den Frontalaufprall in dem Auto eingeklemmt worden. Die Feuerwehr musste das Ehepaar aus dem Fahrzeugwrack befreien. Zwei Rettungshubschrauber brachten die lebensgefährlich Verletzten in Krankenhäuser. Wie es zu dem Unfall kam, und ob möglicherweise Glätte eine Rolle gespielt hat, sei derzeit noch unklar, sagte die Polizei-Sprecherin.

VIDEO: Ehepaar bei Unfall nahe Weener lebensgefährlich verletzt (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.01.2021 | 17:00 Uhr