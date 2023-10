Auto liegt auf dem Dach im Graben - Fahrer bleibt verschwunden Stand: 09.10.2023 10:59 Uhr Am Sonntag hat die Feuerwehr in Emden ein menschenleeres Auto gefunden. Es lag in einem Wassergraben auf dem Dach. Dass sich der Fahrer entfernt hat, gilt als wahrscheinlich - es wurden Fußspuren entdeckt.

Zunächst war nicht klar gewesen, ob sich in dem Auto oder in der Umgebung Personen befinden. Rettungskräfte waren im Stadtteil Herrentor mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Feuerwehr hob das menschenleere Auto mit einem Kran an und suchte mit einer Wärmebildkamera nach dem Fahrer - erfolglos.

Unfall in Emden: Polizei entdeckt Fußspuren

Da laut Einsatzleiter Fußspuren auf der Straße entdeckt worden seien, gilt es als wahrscheinlich, dass sich der Fahrer vom Unfallort entfernt hat. Dass sich die Person nicht im Wasser befunden habe, sei auf jeden Fall als positiv zu werten, so der Einsatzleiter weiter. Nun sei es an der Polizei, den Fahrer des Autos zu ermitteln. Das Fahrzeug wurde geborgen und sichergestellt.

