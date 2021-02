Stand: 22.02.2021 07:43 Uhr Auto kracht auf A28 in Pannenauto: Vier Schwerverletzte

Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der A28 bei Westerstede (Landkreis Ammerland) am Sonntagabend schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Montagmorgen hat eine 52-jährige Autofahrerin versucht, eine Pannenstelle zu umfahren. Dabei stieß sie mit ihrem Pkw gegen ein anderes Auto und fuhr dann gegen ein Fahrzeug, das nach einer Panne bereits auf die Ladefläche eines Abschleppwagens gezogen worden war. Beide Autos gingen in Flammen auf und brannten komplett aus. Die 52-Jährige wurde schwer verletzt, ebenso der Fahrer des Abschleppwagens, der laut Polizei auf der Ladefläche stand. Ein Mann und eine Frau im Alter von 27 Jahren, die neben dem Abschleppwagen standen, wurden ebenfalls verletzt. Die Autobahn in Richtung Oldenburg wurde ab 21 Uhr für rund sieben Stunden gesperrt.

