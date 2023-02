Stand: 18.02.2023 12:48 Uhr Auto kommt in Vechta von Straße ab - Beifahrer schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Bakum (Landkreis Vechta) sind am Freitagabend zwei 21 Jahre alte Männer verletzt worden. Laut Polizei kam der Fahrer des Wagens aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Auto rollte über ein Feld und kam schließlich auf einem Privatgrundstück im Gehölz zum Stehen. Den Beamten zufolge wurde der 21-jährige Beifahrer dabei schwer verletzt, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide Männer wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.02.2023 | 12:00 Uhr