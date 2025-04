Stand: 09.04.2025 16:44 Uhr Auto kollidiert mit Trecker - Mann lebensgefährlich verletzt

Auf der L128 zwischen Wollingst und Osterndorf (Landkreis Cuxhaven) ist Mittwochmittag ein Auto mit einem Traktor zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 89-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Der 27-jährige Fahrer des Treckers konnte nicht mehr ausweichen. Das Auto schleuderte demnach über die Straße und landete im Straßengraben. Auch der Trecker kam samt Anhänger von der Straße ab. Das Fahrzeug verlor dabei sein Hinterrad. Bei dem Unfall wurde der 89-Jährige laut Polizei lebensgefährlich verletzt, er kam in ein Krankenhaus. Der 27-Jährige verletzte sich leicht. Die L128 ist voraussichtlich noch mehrere Stunden wegen der Bergungsarbeiten gesperrt, teilt die Polizei mit. Sie ermittelt nun, warum der Autofahrer in den Gegenverkehr fuhr.

