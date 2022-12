Stand: 13.12.2022 21:40 Uhr Auto kollidiert mit Linienbus: 67-Jähriger schwer verletzt

In Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) sind am Dienstag ein Auto und ein Linienbus kollidiert. Mehrere Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Der 67 Jahre alte Fahrer des Autos hatte laut Polizei die Vorfahrt des Busses missachtet. Daraufhin sei es zum Zusammenstoß gekommen. Der Autofahrer wurde laut Polizei schwer verletzt, die 66-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 61-jährige Busfahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Zur Zahl der verletzten Fahrgäste konnte die Polizei zunächst keine genauen Angaben machen. Ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Bad Zwischenahn sagte, dass zehn Personen im Bus leichte Verletzungen erlitten hätten.

