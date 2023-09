Stand: 16.09.2023 13:03 Uhr Auto kollidiert in Bad Bederkesa mit Linienbus

Im Geestlander Ortsteil Bad Bederkesa (Landkreis Cuxhaven) sind am Freitag ein Auto und ein Linienbus mit rund 90 Insassen kollidiert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr eine 32-jährige Geestländerin mit ihrem Wagen von einem Parkplatz und übersah dabei den von rechts kommenden Linienbus. Die 32-Jährige fuhr mit ihrem Auto seitlich in den Bus. Im Bus befanden sich hauptsächlich Schulkinder. Durch den Unfall wurde ein Kind im Bus leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 8.000 Euro.

