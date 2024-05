Stand: 30.05.2024 11:25 Uhr Auto kollidiert im Gegenverkehr mit Lkw: 42-Jährige stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Löningen (Landkreis Cloppenburg) ist eine 42-jährige Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die Autofahrerin am Mittwochabend mit ihrem Sohn im Grundschulalter auf der B213 unterwegs, als sie mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr kam. Dort kollidierte sie frontal mit einem Lastwagen. Den Angaben zufolge konnten Ersthelfer und Polizisten die lebensgefährlich verletzte Frau aus dem Wrack befreien. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie in der Nacht starb. Der Sohn, der als Beifahrer im Auto saß, konnte selbstständig aussteigen. Er stand den Angaben zufolge jedoch unter Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Der 41-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei schließt einen medizinischen Notfall der Frau nicht aus. Wie die Beamten mitteilten, gaben Ersthelfende an, dass andere Verkehrsteilnehmende an der Unfallstelle vorbeigefahren sind, ohne zu helfen.

VIDEO: 42-Jährige Mutter stirbt bei Unfall in Löningen (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min