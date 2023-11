Stand: 08.11.2023 08:05 Uhr Auto in Wilhelmshaven fährt Mann über beide Füße

Die Polizei in Wilhelmshaven fahndet nach einem Autofahrer, der einem 25-jährigen Fußgänger über beide Füße gefahren ist. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Der Vorfall passierte bereits am Samstagnachmittag. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 25-Jährige durch den Unfall schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04421) 94 20 zu melden.

