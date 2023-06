Stand: 29.06.2023 19:20 Uhr Auto gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Lkw - Frau stirbt

Bei einem Verkehrsunfall in Großefehn (Landkreis Aurich) am Donnerstag ist eine 60-Jährige gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war ein 66 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Die 60-jährige Beifahrerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort starb sie. Der 66-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen, der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt. Beide wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

