Auto fährt in Boßelgruppe - Mehrere Verletzte

In Breddenberg (Landkreis Emsland) ist am Sonnabend gegen 18 Uhr ein Auto in eine Boßelgruppe gefahren. Mindestens vier Menschen wurden nach ersten Angaben der Polizei schwer verletzt, zwei sollen lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben. Nach Angaben der Feuerwehr wurden neun Menschen in Krankenhäuser gebracht.

Polizei: Fahrer hat Gruppe übersehen

Die Polizei geht von einem Unfall aus: Der Fahrer des Autos habe die aus etwa 20 bis 25 Personen bestehende Gruppe in der Dunkelheit offenbar übersehen. "Hinweise auf ein absichtliches Verhalten des Autofahrers gibt es nicht", sagte ein Sprecher. Die Boßelspieler im Alter von 20 bis 30 Jahren waren nach Polizeiangaben außerhalb der Ortschaft mit zwei Bollerwagen unterwegs. Auf der Straße gebe es wenig Licht und keinen Gehweg, sagte der Polizeisprecher. Die Gruppe soll aus einer Nebenstraße gekommen sein, als es zum Unfall kam, sagte ein Feuerwehrsprecher NDR 1 Niedersachsen. Die unverletzten Mitglieder der Boßelgruppe wurden in einem naheliegenden Jugendheim von einem Seelsorger betreut.

