Stand: 05.10.2023 09:30 Uhr Unfall in Wiefelstede: Auto bleibt mitten im Wohnzimmer stehen

In Wiefelstede (Landkreis Ammerland) ist am Donnerstagmorgen ein 59 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen in die Fensterfront eines Hauses gefahren. Die Hälfte des Autos stehe im Wohnzimmer, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer sei bei dem Unfall in Wiefelstede leicht verletzt worden. Auch der Hausbesitzer wurde leicht verletzt. Der Familienvater hatte im Wohnzimmer geschlafen und wurde von mehreren Trümmerteilen getroffen. Die anderen Hausbewohner erlitten einen Schock. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an. Nach dem bisherigen Stand kam der Fahrer gegen 6 Uhr in einer Kurve von der Straße ab und war dann geradeaus auf das Grundstück und in die Fensterfront gefahren. Alkohol oder Drogen haben laut Polizei keine Rolle gespielt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.10.2023 | 08:30 Uhr