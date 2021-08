Stand: 25.08.2021 09:24 Uhr Auto erfasst in Ihlow Motorrad: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Ihlow (Landkreis Aurich) ist ein 65 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 68-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag von der A31-Anschlussstelle Riepe auf die Friesenstraße (L1) in Richtung Oldersum fahren und erfasste daraufhin den Motorradfahrer aus Moormerland. Er kam schwer verletzt in eine Klinik.

