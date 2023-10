Stand: 05.10.2023 12:48 Uhr Auto erfasst Fähe: Wolf bei Unfall nahe Wiesmoor getötet

In Wiesmoor (Landkreis Aurich) hat ein Auto am Donnerstag ein Tier erfasst und getötet. "Es spricht alles dafür, dass es sich um einen Wolf handelt", sagte eine Polizeisprecherin. Den Angaben zufolge konnte die 24-jährige Autofahrerin bei dem Unfall im Marcardsmoor nicht mehr rechtzeitig bremsen, als der Wolf am Donnerstagmorgen zwischen Wiesmoor und Wittmund auf der Straße stand. Die 24-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um eine Fähe, also um ein weibliches Tier, handeln. Der Kadaver sei dem Kreisjägermeister zur weiteren Untersuchung übergeben worden.

