Stand: 02.05.2023 10:15 Uhr Auto erfasst 47-jährigen Fußgänger mit Rollator

Ein 47 Jahre alter Mann ist am späten Montagabend in Sulingen im Landkreis Diepholz beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Wagen habe den Fußgänger, der mit einem Rollator die Straße überqueren wollte, auf der Straße erfasst, teilte die Polizei mit. Unmittelbar nach der Kollision habe der Verletzte in Lebensgefahr geschwebt, doch mittlerweile habe sich sein Zustand stabilisiert. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch ungeklärt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.05.2023 | 09:30 Uhr