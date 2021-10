Stand: 01.10.2021 07:30 Uhr Auto durchbricht Brückengeländer - Mann schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hage (Landkreis Aurich) ist ein 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Wagen am Donnerstagabend das Gelände einer Brücke durchbrochen und kam in einem Graben zum Stehen. Die Feuerwehr trennte das Dach des Autos ab, um den 20-Jährigen zu befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.10.2021 | 07:30 Uhr