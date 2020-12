Stand: 06.12.2020 11:46 Uhr Auto brennt in Garage: Papenburger verletzt sich schwer

Ein 55 Jahre alter Mann ist beim Brand seines Autos in der Garage in Papenburg schwer verletzt worden. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar, wie die Polizei in Lingen am Sonntag mitteilte. Das Feuer breitete sich demnach am Samstagabend von der Garage auf den Wintergarten und das Wohnzimmer aus. Nachbarn mussten vorsorglich ihre Häuser verlassen, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude konnte verhindert werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu dem Brand auf. Bei den Löscharbeiten waren nach Angaben der Feuerwehr 80 Mann im Einsatz.

