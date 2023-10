Stand: 09.10.2023 08:07 Uhr Auto auf dem Dach im Graben gefunden - Fahrer bleibt verschwunden

Ein auf dem Dach in einem Wassergraben liegendes Auto hat am Sonntag in Emden einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer - denn beim Eintreffen der Feuerwehr war niemand mehr Fahrzeug, das im Stadtteil Herrentor gefunden worden war. Auch der Einsatz einer Drohne brachte bei der Suche keinen Erfolg. Die Polizei ermittelt weiter. Das Auto wurde geborgen und sichergestellt.

