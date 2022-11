Stand: 22.11.2022 15:02 Uhr Auszeichnung für Schlaganfallabteilung in Sande

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Patienten dieser Schlaganfall-Spezialklinik später deutlich weniger unter Einschränkungen leiden. Die sogenannte Stroke Unit der Friesland Kliniken in Sande ist darum mit der höchsten europäischen Zertifizierungsstufe der European Stroke Organisation (ESO) ausgezeichnet worden. Im Krankenhaus Sanderbusch stehen 355 Betten für Schlaganfallpatienten bereit. Pro Jahr werden in hier deutlich über 1.000 Schlaganfall-Patienten behandelt. Seit 1996 ist das Krankheitsbild „Schlaganfall“ ein diagnostischer und therapeutischer Schwerpunkt der Neurologischen Klinik. Die Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch war eine der ersten Spezialbehandlungseinheiten für Schlaganfälle in Niedersachsen.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.11.2022