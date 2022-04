Stand: 12.04.2022 11:27 Uhr Ausstellung zum Thema Plastikmüll startet in Oldenburg

Am 30. April eröffnet in Oldenburg die Ausstellung "Planet or Plastic?". Die Schau im Kulturzentrum "Gleispark Oldenburg" am Bahnhof illustriert nicht nur die großen Mengen an Plastikmüll auf der Welt, sondern präsentiert auch Lösungen für das Problem, so die Direktorin des Oldenburger Landesmuseums Natur und Mensch, Ursula Warnke. Zusätzlich zur Ausstellung sollen auch Gespräche, Vorträge und Filme angeboten werden. Schirmherr ist Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Die Ausstellung "Planet or Plastic?" ist bis zum 28. August zu sehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.04.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz Ausstellungen