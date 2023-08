Stand: 08.08.2023 14:32 Uhr Ausgebüxt: Polizei muss Kühe von der Fahrbahn treiben

Die Polizei in Bremerhaven hatte am Dienstag einen Einsatz der etwas anderen Art. Die Beamten mussten ausgebüxte Kühe von der Straße treiben. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Autofahrende gegen 10 Uhr über den Notruf freilaufende Kühe auf dem Autobahnzubringer Grimsbystraße im Bereich der Geestebrücke gemeldet. Laut Polizei waren mehrere Steifenwagen-Besatzungen nötig, um die Kühe von der Fahrbahn in Richtung der Weiden an der Geeste zu treiben. Die Polizisten führten die Tiere gemeinsam mit dem hinzugerufenen Landwirt wieder wohlbehalten zum Rest der Herde auf die Weide zurück. Wie die Kühe von ihrer Weide entkommen konnten, war laut Polizei zunächst unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.08.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere