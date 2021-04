Stand: 06.04.2021 19:39 Uhr Ausgangssperre im Landkreis Vechta verschoben

Die ursprünglich für Mittwoch angekündigte Ausgangssperre im Landkreis Vechta ist um einen Tag verschoben worden. Der Grund: Die Allgemeinverfügung stand nicht wie vorgeschrieben am Dienstag in der örtlichen Presse. Dies teilte der Landkreis am Dienstag mit. Man habe am Sonntag den dritten Tag in Folge eine Inzidenz über 150 verzeichnet. Laut niedersächsischer Corona-Verordnung sei der Landkreis damit verpflichtet, eine Ausgangssperre anzuordnen. Sie gilt aber nur für die Teile des Kreisgebietes, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 150 liegt. Aktuell seien das Vechta und Lohne sowie die Gemeinden Visbek, Steinfeld und Goldenstedt. Dort dürften die Menschen nun ab Donnerstag die eigene Wohnung zwischen 21 und 5 Uhr nur beim "Vorliegen gewichtiger Gründe" verlassen. Die Sperre werde nicht automatisch erweitert, wenn weitere Gebiete über dem Grenzwert liegen würden.

