Stand: 23.09.2022 07:11 Uhr Ausflugsschiff bei Wangerooge auf Grund gelaufen

Bei Wangerooge ist am Donnerstagnachmittag ein Ausflugsschiff mit mehr als 100 Kindern an Bord auf Grund gelaufen. Erst nach viereinhalb Stunden konnten Seenotretter die "Jens Albrecht III" freischleppen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte. An Bord waren 137 Menschen, darunter mehr als 100 Kinder. Der Kapitän des Ausflugsschiffes hatte einen Notruf abgesetzt. Die DGzRS setzte ihr Seenotrettungsboot "Fritz Thieme" ein. Die Seenotretter brauchten mehrere Versuche, um das Schiff, das in einer Sandbank südwestlich von Wangerooge festsaß, zu befreien. Nach Angaben eines DGzRS-Sprechers war das Schiff vermutlich ein paar Meter zu weit außerhalb des Fahrwassers gefahren.

