Stand: 02.11.2021 19:51 Uhr Aus für Offshore-Hafen in Bremerhaven

Der Streit um den Bau des geplanten Offshore-Terminals Bremerhaven (OTB) ist beendet. Das Oberverwaltungsgericht Bremen erklärte im Berufungsverfahren die vor inzwischen sechs Jahren erteilte Baugenehmigung für den Spezialhafen für unwirksam. Die Vorsitzende Richterin hatte in der mündlichen Verhandlung unter anderem die Finanzierbarkeit und den Bedarf angezweifelt. Der BUND hatte bereits 2015 einen vorläufigen Baustopp des Hafens in einem Naturschutzgebiet an der Außenweser erreicht. Ein Sprecher der Bremer Hafensenatorin nannte das Urteil nicht nachvollziehbar. Er verwies auf die vom Bundestag beschlossenen Ausbauziele bei der Windenergie auf See. Ursprünglich sollte vom OTB das Material für den Bau von Windkraftanlagen auf See verschifft werden.

