Stand: 11.01.2021 10:55 Uhr Aus Seniorenheim ausgebüxt: Polizei findet Corona-Infizierte

Eine mit Corona infizierte alte Frau ist in der Nacht zu Sonntag von Polizsten aufgegriffen worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizeibericht war die 81-Jährige Frau leicht bekleidet und offenbar verwirrt an einer Tankstelle in Bremervörde aufgefallen. Die Polizeibeamten stellten fest, dass sie in einem Seniorenheim im Landkreis Rotenburg lebt. Bei einem Corona-Schnelltest stellten sie die Infektion der Frau fest und mussten daher ihren Dienst noch in der Nacht umgehend einstellen.

