Stand: 11.06.2022 14:12 Uhr Aus Jugendarrest geflohen - und in Gebüsch entdeckt

Die Polizei Verden hat am Freitag einen 20-Jährigen nach kurzer Flucht zurück in die Jugendarrestanstalt gebracht. Den Angaben zufolge war der junge Mann am Nachmittag über das Dach der Anstalt in Verden auf das angrenzende Dach des Amtsgerichts geklettert. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Die Polizei folgte ihm und fand ihn versteckt in Büschen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.06.2022 | 14:00 Uhr