Stand: 20.12.2021 09:58 Uhr Aurich: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

In Aurich ist es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Rollerfahrerin und einem Motorradfahrer gekommen. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei war die 17 Jahre alte Rollerfahrerin beim Abbiegen mit der Cross-Maschine eines 21 Jahre alten Mannes zusammengestoßen. Der 21-Jährige soll laut Polizei ohne Licht auf dem Radweg gefahren sein. Er stürzte bei dem Zusammenstoß in einen Straßengraben und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Mann in eine Klinik. Die 17-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

