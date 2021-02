Stand: 01.02.2021 21:02 Uhr Aurich: Mann droht mit Tötung von vier Kindern

In Aurich hat am Montag ein 31-jähriger Mann seine Familie stundenlang in Angst und Schrecken versetzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zum Haus seiner von ihm getrennt lebenden Frau und griff sie an. Nachdem ihr leicht verletzt die Flucht gelang, drohte der Mann, die vier Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren umzubringen. Spezialkräfte gelang es nach vier Stunden schließlich, ihn zu überwältigen und festzunehmen. Die Kinder konnten laut der Sprecherin unversehrt in die Obhut der Mutter übergeben werden. Gegen den Mann wird jetzt wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.02.2021 | 06:30 Uhr