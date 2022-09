Stand: 10.09.2022 10:44 Uhr Aurich: Feuerwehr-Großeinsatz nach Brand in Krankenhaus

In einem Krankenhaus in Aurich ist am Sonnabendmorgen ein Feuer ausgebrochen. Betroffen war ein Untersuchungsbereich im vierten Stock der Ubbo-Emmius-Klinik. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Menschen kamen nach Angaben der Feuerwehr nicht zu Schaden. Aus Sicherheitsgründen musste etwa 60 Patienten innerhalb des Krankenhauses verlegt werden, berichtet die "Nordwest-Zeitung". Die Brandursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.09.2022 | 11:00 Uhr