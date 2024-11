Stand: 04.11.2024 15:34 Uhr Aurich: Baby bei Unfall schwer verletzt - Autofahrerin alkoholisiert

Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Aurich sind am Freitagabend vier Menschen schwer verletzt worden - darunter auch ein sieben Monate alter Säugling. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war eine der Beteiligten alkoholisiert. Die 30-jährige Autofahrerin missachtete demnach eine rote Ampel und stieß mit einem anderen Wagen zusammen. Die 30-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. In dem anderen Fahrzeug befanden sich ein 31-jähriger Mann, eine 29-jährige Frau und ihr Baby. Auch sie wurden bei der Kollision schwer verletzt. Alle Verletzten wurden den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.11.2024 | 13:00 Uhr