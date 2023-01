Stand: 12.01.2023 07:10 Uhr Aurich: 84-jährige Frau vermisst - Hunderte Kräfte im Einsatz

In Aurich wird weiterhin eine 84-jährige Frau vermisst. Edith P. wurde zuletzt in der Nacht zu Mittwoch um kurz nach 3 Uhr in einer Pflegeeinrichtung gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Vermutlich hat sie die Einrichtung zu Fuß mit ihrem Rollator verlassen. Die 84-Jährige ist orientierungslos und auf fremde Hilfe angewiesen. Ein Großaufgebot an Polizei- und Rettungskräften hatte die Seniorin am Mittwoch gesucht. Im Einsatz waren unter anderem 200 Feuerwehrleute, mehrere Suchhunde, Drohnen und ein Polizeihubschrauber. Edith P. hat eine kräftige Statur und kurze graue Haare. Sie ist mit einer hellen, lilafarbenen Samt-Jogginghose und einem langärmligen, geblümten Oberteil bekleidet. Hinweise auf die Vermisste nimmt die Polizei Aurich unter Tel (04941) 60 62 15 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

