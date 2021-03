Stand: 15.03.2021 13:51 Uhr Augustfehn: Ermittlungen nach Corona-Ausbruch in Pflegeheim

Nach sechs Todesfällen in Zusammenhang mit Corona-Erkrankungen in einem Pflegeheim in Augustfehn (Landkreis Ammerland) ermittelt die Staatsanwaltschaft Oldenburg jetzt wegen fahrlässiger Tötung. Mehr als 40 Bewohnerinnen und Bewohner und mehr als 20 Pflegekräfte hatten sich infiziert. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, waren Vorwürfe laut geworden, dass infizierte Mitarbeitende angeblich zum Dienst verpflichtet worden seien. Der Betreiber - die Azurit-Gruppe - will sich nicht äußern. Gemeindebürgermeister Matthias Huber (SPD) wirft dem Konzern vor, dass Pflegeheim führungslos seinem Schicksal zu überlassen.

Weitere Informationen Augustfehn: 62 Menschen in Pflegeheim mit Corona infiziert Zwei Bewohner sind an oder mit Corona gestorben. Die Einrichtung wurde bis auf Weiteres geschlossen. (04.03.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.03.2021 | 13:30 Uhr