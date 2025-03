Stand: 27.03.2025 10:40 Uhr Augenscheinlich junge Täter: Unbekannte überfallen Tankstelle

Zwei maskierte Unbekannte haben im Bremer Stadtteil Huchting am Mittwochabend eine Tankstelle überfallen. Nach Informationen der Polizei soll es sich um augenscheinlich noch sehr junge Täter handeln. Demnach bedrohte einer der Beiden die Kassiererin mit einem Messer und forderte Geld. Er nahm dann laut Polizei mehrere Geldscheine aus der Kasse. Der zweite Täter habe mit Pfefferspray am Eingang der Tankstelle gewartet. Bereits am Samstag kam es in Bremen zu zwei ähnlichen Raubüberfällen von Jugendlichen auf einen Kiosk und eine Tankstelle. Die Polizei sieht derzeit aber keinen Zusammenhang zwischen den Vorfällen.

