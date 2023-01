Stand: 23.01.2023 11:55 Uhr Aufmerksame Elfjährige verhindert wohl größeren Brand in Syke

In Syke im Landkreis Diepholz hat ein elfjähriges Mädchen die Feuerwehr gerufen, nachdem es Rauch in der Küche bemerkte. Damit verhinderte es laut Polizei wahrscheinlich einen größeren Brand in dem Mehrfamilienhaus. Das Mädchen sei allein in der Wohnung gewesen, als es aus der Küche plötzlich Rauch bemerkte. Daraufhin habe es sofort den Notruf gewählt. Die Feuerwehr traf kurz danach ein und konnte das Feuer schnell löschen. Ursache für den Brand war den Angaben zufolge offenbar eine nicht vollständig ausgeschaltete Herdplatte. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.01.2023 | 13:30 Uhr