Auffahrunfälle auf A28 und A1 beschäftigen Polizei

Auf der A28 hat es am Montagabend binnen weniger Stunden fünf Mal gekracht. Laut Polizei waren an den Unfällen insgesamt zehn Autos und zwei Lastwagen beteiligt, zwölf Menschen waren betroffen. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt. Es habe sich zumeist um Auffahrunfälle gehandelt, bei denen es größtenteils bei Blechschäden blieb, so die Polizei. Im Zeitraum der Unfälle war es den Angaben zufolge auf der Autobahn bei Oldenburg sehr voll.

Einige Stunden zuvor hatte sich auf der A1 bei Stuhr ebenfalls ein Auffahrunfall ereignet, aber mit größeren Folgen. Dort fuhr ein Lkw-Fahrer auf ein Stauende auf und wurde schwer verletzt. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt.

