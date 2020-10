Stand: 12.10.2020 09:02 Uhr Auf dem Sprung: Känguruh-Baby in Brake gesucht

Zwei Känguru-Babys sind am Wochenende von einem Hof in der Nähe von Brake (Landkreis Wesermarsch) entlaufen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Eines der vermissten Tiere haben die Besitzer am Sonntag gefunden und eingefangen. Das zweite Känguru-Baby ist weiterhin unterwegs. Anwohner hatten das Wallaby im Stadtgebiet von Brake gesichtet. Die ersten Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Warum die Känguru-Babys sich davonmachen konnten, war zunächst unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.10.2020 | 09:00 Uhr