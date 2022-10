Stand: 16.10.2022 16:14 Uhr Gallimarkt: 31-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt

Auf dem Volksfest Gallimarkt in Leer ist ein 31-Jähriger in der Nacht zum Sonntag mit einem Messerstich in den Bauch schwer verletzt worden. Zunächst war es laut Polizei zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Einige der Beteiligten haben demnach kurze Zeit später mit Fäusten zugeschlagen. Plötzlich habe dann ein 25-Jähriger zugestochen und den 31-jährigen Mann schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht; Lebensgefahr bestand nicht. Dem 25-jährigen Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.10.2022 | 16:00 Uhr