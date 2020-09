Stand: 27.09.2020 09:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Auf Straße unterwegs: 39-Jähriger wird überfahren

Ein 39 Jahre alter Mann ist in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am späten Sonnabend im Ortsteil Markhausen mittig auf der Straße entgegen der Fahrtrichtung gelaufen, teilte die Polizei mit. Dabei sei es zu dem Zusammenstoß mit dem Wagen eines 24 Jahre alten Autofahrers gekommen. Der 39-Jährige erlitt durch die Wucht des Aufpralls tödliche Verletzungen, der 24-Jährige erlitt einen Schock. Nur wenige Fahrminuten entfernt war es im Landkreis Cloppenburg am Freitagabend bei Saterland zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Mutter und ihr elfjähriger Sohn tödlich verletzt wurden. Ihre 32-jährige Beifahrerin und fünf weitere Kinder wurden ebenfalls schwer verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.09.2020 | 09:00 Uhr