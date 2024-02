Stand: 15.02.2024 13:49 Uhr Auf Lkw geschossen: SEK nimmt Verdächtigen bei Oldenburg fest

Bei Oldenburg hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) bereits am Montag einen 43-Jährigen festgenommen, der in Hessen auf einen Lkw geschossen haben soll. Auf der A7 zwischen Hünfeld und Niederaula soll der Mann im Januar aus seinem Lastwagen heraus Schüsse auf einen überholenden Lkw abgegeben haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Fulda am Donnerstag mit. Der Fahrer des beschossenen Lastwagens bleib demnach unverletzt. Der Tatverdächtige konnte zunächst unerkannt entkommen, die Polizei fahndete mit Fotos von dem Lkw nach ihm. Zeugenhinweise brachten die Ermittler schließlich auf die Spur des 43-Jährigen. Er kam wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. In seinem Fahrzeug fanden die Ermittler den Angaben zufolge unter anderem eine Gasdruckpistole samt Stahlkugelmunition und eine Machete.

