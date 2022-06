Stand: 28.06.2022 11:55 Uhr Attacke mit Reizgas in Bremerhaven: 15-Jährige unter Verdacht

Nach einer Attacke mit Reizgas am Montag im Bremerhavener Klimahaus hat die Polizei eine 15-Jährige als mutmaßliche Täterin ermittelt. Die Beamten hatten vor Ort Spuren untersucht und Zeugen vernommen und erhielten so nach eigenen Angaben Hinweise, die zu der Schülerin führten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sie aus noch unbekannten Gründen im Aufzugbereich des Klimahauses ein Tierabwehrspray versprüht, welches zu einem Großeinsatz führte. Das gesamte Gebäude wurde daraufhin evakuiert. Nach Angaben der Feuerwehr wurden sieben Menschen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. 20 weitere Personen kamen zur weiteren Abklärung ebenfalls ins Krankenhaus. Insgesamt wurden 57 Menschen von Notärzten untersucht. Das Klimahaus blieb für den Rest des Tages geschlossen. Gegen die tatverdächtige Jugendliche, die mit einer Schulklasse einen Ausflug nach Bremerhaven gemacht hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

